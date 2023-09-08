Thursday
JV FOOTBALL
South Iredell 8, Piedmont 0
GIRLS TENNIS
North Lincoln 5, South Iredell 4
VOLLEYBALL
North Iredell 3, West Iredell 0 (25-16, 25-20, 25-13)
Hickory 3, Statesville 0 (25-11, 25-13, 25-20)
South Iredell 3, West Rowan 0 (25-8, 25-19, 25-20)
Wednesday
BOYS SOCCER
North Iredell 1, Starmount 0
Mooresville 9, Mallard Creek 0
Lake Norman 1, Providence 0
VOLLEYBALL
People are also reading…
Mooresville 3, Community School of Davidson 2 (25-21, 16-25, 15-25, 25-20, 15-9)
Lake Norman 3, East Meck 0 (25-6, 25-10, 25-8)