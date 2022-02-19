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Conference Basketball Tournament Scoreboard
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Conference Basketball Tournament Scoreboard

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Western Foothills Athletic Conference (3A)

GIRLS

First round—Monday

(1) East Lincoln 64, (8) West Iredell 15

(4) Fred T. Foard 67, (5) North Iredell 59

(2) Hickory 71, (7) North Lincoln 16

(3) St. Stephens 37, (6) Statesville 19

Semifinals—Wednesday at East Lincoln

Hickory 56, St. Stephens 46

East Lincoln 74, Fred T. Foard 67

Championship—Friday at East Lincoln

East Lincoln, Hickory 42

BOYS

First round—Monday

(1) Hickory 87, (8) West Iredell 47

(4) North Lincoln 74, (5) St. Stephens 62

(2) East Lincoln 75, (7) Fred T. Foard 28

(3) North Iredell 76, (6) Statesville 43

Semifinals—Thursday at East Lincoln

East Lincoln 47, North Iredell 46

Hickory 77, North Lincoln, 62

Championship—Friday at East Lincoln

Hickory 58, East Lincoln 53

Greater Metro Conference (4A)

GIRLS

First round—Monday

(1) Lake Norman, bye

(4) Mooresville 51, (5) West Cabarrus 36

(3) Cox Mill 59, (6) South Iredell 48

(2) Hickory Ridge 72, (7) Kannapolis 26

Semifinals—Wednesday at Lake Norman

Hickory Ridge 54, Cox Mill 39

Lake Norman 74, Mooresville 29

Championship—Friday at Lake Norman

Lake Norman 44, Hickory Ridge 39

BOYS

First round—Tuesday

Cox Mill, bye

(4) Lake Norman 71, (5) Hickory Ridge 60

(3) West Cabarrus 66, (3) South Iredell 62

(2) Mooresville 78 (7) Kannapolis 42

Semifinals—Thursday at Lake Norman

West Cabarrus 77, Mooresville 70 (OT)

Lake Norman 61, Cox Mill 59

Championship—Friday at Lake Norman

Lake Norman 57, West Cabarrus 53

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