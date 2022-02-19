Conference Basketball Tournament Scoreboard

Western Foothills Athletic Conference (3A)
GIRLS
First round—Monday
(1) East Lincoln 64, (8) West Iredell 15
(4) Fred T. Foard 67, (5) North Iredell 59
(2) Hickory 71, (7) North Lincoln 16
(3) St. Stephens 37, (6) Statesville 19
Semifinals—Wednesday at East Lincoln
Hickory 56, St. Stephens 46
East Lincoln 74, Fred T. Foard 67
Championship—Friday at East Lincoln
East Lincoln, Hickory 42
BOYS
First round—Monday
(1) Hickory 87, (8) West Iredell 47
(4) North Lincoln 74, (5) St. Stephens 62
(2) East Lincoln 75, (7) Fred T. Foard 28
(3) North Iredell 76, (6) Statesville 43
Semifinals—Thursday at East Lincoln
East Lincoln 47, North Iredell 46
Hickory 77, North Lincoln, 62
Championship—Friday at East Lincoln
Hickory 58, East Lincoln 53
Greater Metro Conference (4A)
GIRLS
First round—Monday
(1) Lake Norman, bye
(4) Mooresville 51, (5) West Cabarrus 36
(3) Cox Mill 59, (6) South Iredell 48
(2) Hickory Ridge 72, (7) Kannapolis 26
Semifinals—Wednesday at Lake Norman
Hickory Ridge 54, Cox Mill 39
Lake Norman 74, Mooresville 29
Championship—Friday at Lake Norman
Lake Norman 44, Hickory Ridge 39
BOYS
First round—Tuesday
Cox Mill, bye
(4) Lake Norman 71, (5) Hickory Ridge 60
(3) West Cabarrus 66, (3) South Iredell 62
(2) Mooresville 78 (7) Kannapolis 42
Semifinals—Thursday at Lake Norman
West Cabarrus 77, Mooresville 70 (OT)
Lake Norman 61, Cox Mill 59
Championship—Friday at Lake Norman
Lake Norman 57, West Cabarrus 53