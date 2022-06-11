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South Iredell High School Class of 2022

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south iredell.png

Yahir Aguirre-Arrellano

Logan Michael Alberts

Evelyn Patricia Alfaro-Flores

Kauvae Benison Supreme Alexander

Jacob Ellis Bailey

William Michael Bailey

Damonta Shakeem Barnes

Shianna Grace Barnhardt

Justin Bryan Baucom

Pressley Anne Beatty

Nicholas Dodge Belanger

Jimena Hugarte Benavides

Annette Michelle Benitez-Mederos

Logan Alexander Benton

Ryan Stanley Blake

Andrew Dale Blankenship

Laci Kay Blansett

Caleb Krystofer Bost

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Emily Camille Bourgeois

Tanner Lee Bowers

Holley Rayann Brady

Adrianna Grace Brown

Luke Gregory Brozo

Sierra Rhiannon Brumley

Teon’tae I’Kei Bruner

Peyton Mckenzie Bryant

Brooke Johanna Burgess

Ryan Kendall Burns

Jayden Connor Byers

Hunter Dale Cabe

Pedro Calderon

Logan Keith Calhoun

Nickolas Isaac Callahan

Danielle Virginia Calliham

Madison Riley Campeau

Keegan Anne Carmien

Chance Maverick Caudill

Marcus Lee Chambers Jr.

Landon Kyle Chapman

Saahiti Chintala

Zayne Joseph Christian

Mia Ryane Ciletti

Abigale Mckenzie Clontz

Riley Joanne Coble

Baylie Rae Collins

Maximilian Jay Collins

Kaylee Bree Compton

Mackenzie Elizabeth Cook

Charles Walton Cooney

Caroline Elizabeth Cooper

Zachary Preston Cothron

Colton Adam Crellin

Alexzia Carmelina Crisafulli

Emelene Ryan Crouch

Ashley Paige Crowley

Jordan Michael D’Alessandri

Layla Brooke Daniels

Cameron Spencer Davies

Leah Hope Davis

Luke Patrick Davis

Nathanael Lee Davis

Gracie Katherine Day

Shaneia Shenice DeBerry

Sabrina Michelle DeCarlo

Kev-Naysia Zah-Shawna Dewalt

Bria Anne Dickens

Ricki Samantha Dickerson Hardison

Jaci Brooke Dickerson

Jenna Ann DiPietro

Joshua Alex Dixon

James Dylan Donaldson

Clara Jean Donelson

Kylee Kimberly Doucette

Kaitlin Arden Doutt

Samantha Paige Drewes

Dannette Morine Dunavent

Jordan Elizabeth DuTremble

Jason Wayne Dye

Hunter Blake Eaton

Julie Annemarie Economou

Kelly Alejandra Esteves

Lizbeth Estrada

Kaytlyn Elizbeth Everest

Kristian Talitha Fernanders

Luke Miguel Ferre

Sophia Grace Fisher

Madison Lenell Flynn

Chase Austin Mascitti Folsom

Brooklyn Haley Ford

Zander Montgomery Foster

Maria Jose Franco Archila

Sofia Franco

Trinity Mary Ann Frayer

Garrett James Freeze

Reese Marion Galliher

Hannah Elizabeth Gaus

Kayla Morgan Gaus

Haley Madison Gibson

Aliyah Sky Gilreath

Anthony Joseph Giustino

Tavia Leelna Graham

Caleb Martin Griffin

Mario Guerra Arab

Brayden Lee Guill

Anshuman Gupta

Kirsten Rae Gusler

Hannah Grace Hager

Nathan Taylor Hagler

Brianna Dawn Haire

Emily Ann Hapes

Kyle Logan Harbert

Jessica Amber Harris

Jaclyn Nicole Heaney

Danielle Reese Hackler

Ava Mae Heideman

Miguel Angel Hernandez-Castro

Jaimy Madeleine Hidalgo-Estrada

Kayla Nicole Hillman

Tyrese Anthony Horne

Dahmiya A’Lesia Horton

Branden Joseph Houshoulder II

Brent Alan Houshoulder

Riley Thomas Huffman

Layla Michelle Hunter

Alana Lashay Imes

Jasmine Ana Indries

Ethan Hearn Ivey

Aaron Dennis Jezierski

Antonio Ashton Jimenez

Kinsey Marie Johnson

Linda Arwen Johnson

Sarah Emmaly Johnson

Aniya Sharie Jones

Catherine Lynn Jones

Maddox Cain Jones

Mason Glenn Julian

Kaylee Marie Kalista

Niyati Ninad Kandekar

Sophia Grace Keefer

Marion Grace Knox

Caden Matthew Krampert

Joel Gregor Kufahl

Radha Binalkumar Ladani

Addison Cheyenne Lafferty

Elizbeth Grace Lancaster

Christopher Russell Lane

Morgan Alexandra Leahy

Hunter Bryan LeFever

Yuguo Li

Mckenna Lee Lilly

Ashanti E’mani Littlejohn

Ashley Claire Long

William Hoke Long

Zachary David Long

Samuel Yee Loomis

Elizabeth Lee Lourcey

Rosaisela Chavez Luviano

Aaron Isaac Mallory

Aidan Christopher Mallory

Bryan Jose Mancia Pleitez

Princess Mileyna Marcano

James Anthony Keith Martinez

Stephanie Nayeli Martinez-Miranda

Kobe Lorenz Mayberry

Nathan James McClintock

Tamiya Louella Grace McCoy

Marvin Quincey McDaniels

Megan Virginia McGlamery

Allie Madison McIntyre

Emily Kay McKnight

Cameron Jamar McMullen

Maria Susana Mendoza

Christian Michael Mileski

Jaleel Mekhi Miller

Madeline Carys Mills

Sudiksha Reddy Modugu

Elliott James Moffitt

Avery Madison Moore

Donald Culton Moore

Hanna Renee Moose

Juan David Morales

Frances Sophia Morales Velazquez

Jonathan Darrell Morgan

Abigail Elizabeth Mullins

Morgan Nicole Murdock

Paetyn Marie Murphy

Jordan Dasean Neal

Duke Elan Newcomb

Alyssa Hope Nicholas

Crista Ann Nix

Sarah Steele Nix

Aubry Mae Norman

Maya Isabel Ogburn

Erick Geovani Orellana

Kenia Esperanza Orellana

Ashlen Paige Osborne

Riley Madison Osborne

Gage Randall Ostwalt

Summer Marie Overcash

Katherine Pacheco

Jadon Christopher Palmeter

Trishlyn Breanna Pannell

Emma Lea Parker

DeMario Daminicus Parks

Mary Elizabeth Parlier

Graceann Elizabeth Patrick

Riley Tara Paxton

Chloee Alexandria Payne

Ashlie Elizabeth Peeples

River Brice Pemberton

Vincent Karl Penman

Paulina Perez

Valeria Perez-Grajales

Ayden William Perry

Angelina Raecko Peters

Hariel Grace Peters

Trinity Rayne Peters

Aedan Phelan

Miriam Laurianne Phillips

Nicole Linda Poole

Amritha Pramod

Simone Bonnamour Pronko

Braxton Cole Provenza

Anthony Scott Quartetti

Taye Vira Rajapho

Anthony Scott Rank

John Michael Rank

Blake Michael Ratcliff

Eli Alexander Ratcliff

Siddha Vyanna Reddiar

Gavin Ryan Reed

Cooper Michael Richardson

Lizmarie Rivera

Morgan Ann Robbins

Emily Elizabeth Rodden

Nathan Mark Rohde

Jocelin Romero

Sean Patrick Rooney

Line C.M. Roussel

Vincent Carter Sabatino

Joseph James Sammon

Ines Maria Sanchez

Riley Michael Sanders

Lizzy Yaricell Santibanez Solis

Emily Santibanez Espinoza

Hannah Ruth Schulze

Tyler Daniel Schutt

Janessa Rose Schweiger

Eleanor Margaret Selves

Likhit Senthilkumar

Alejandro Serrano

Eric Johnson Sharpe

Tyler Byron Sheesley

Maicy Elizabeth Sheets

Samantha Regan Sholar

Emily Lynn Shook

Samuel A. Shultz

Emma Katherine Sides

Melanie Sierra

Aizak Jordan Silvis

Camden Jason Smith

Harrison James Smith

Holly Marie Smith

Katilyn Elizabeth Smith

Jasmine Anaysia Smyre

Molly Brooke Smyth

Giovanni Alexander Snyder

Bailey Michael Spaur

Alexis Dawn Speicher

Alan Stephen Spiwak

Shanell Dionne St. Brice

John Patrick Starling

Logan Matthew Stevens

Damon Bryce Stewart

La’Quarious Ce’rome Stewart

Thomas Joseph Stewart

Bradley Darrin Strunk

Christian Stuart

David Andrew Stuart

Megan Claire Stutts

Jaden Danay Tabor

Christopher Jerome Taylor

Isabella Katherine Templeton

Jake William Tevepaugh

Bella Ann Thompson

Trinity Kayle Thompson

Gage Easton Tomlin

Brogan Donaghy Treece

Addison Grace Tsumas

Gavin Davontae Tucker

Bruce Nathaniel Turner

Devin Michael Turner

Hannah Marie Van Buren

Vincenzo Vicidomini

Andrew Seth Wakefield

Becky Ting Wang

Jessica Leeann Washburn

Keyshan Wasson-Mills

Braydon Lee Watson-Jones

Erica May Wattus

Connor Scott Webb

Wesli-Elyse Yvonne Weddington

Abigail Landis Weidman

Hunter Alexandra Whetstone

Avery Shelton Williams

Jabria Destiny Martinique Williams

Sierra Dawn Williams

Thomas Kendall Wright

Carter James Wylie

Ken Sony Xiong

Andrew Voytek Zmijewski

Olivia Simone Zsarmani

Makeila Leigh Zuniga

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