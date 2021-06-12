South Iredell High School 2021 graduates

Rachel Jane Adkins
Morounfoluwa David Agbebi
Catherine Elaine Allen
Janes Frances Allen
Amaya Mikayla Anderson
Aylin Anselmo Pineda
Charles William Moynihan Apy
Charles Scott Armstrong
Mardelyth Eden Arteaga-Garay
Cade Alexander Ayris
Ryan Douglas Baldwin
Justin Barba
Lillian Alexandra Beaty
Rebecca Alaina Belkin
Avery Ryanne Bellmann
Carly Elizabeth Benfield
Thomas Ray Benfield III
Seth William Bjoin
Martin Christopher Blue
Ethan Aaron Boggs
Alexandra Nicole Borland
Camden Lee Bouska
Matthew Randy Bowser
Tanner Scott Brinager
Darius Jaylon Brown
Logan Seth Brown
Aaron Grayson Brownell
Kenneth Riley Buck
Kaleel Omarreon Burke
Joseph Franklin Burriss Jr.
Isaiah Rakim Burton
Andrew Michael Campbell
Christopher James Camporeale
Joseph Matteo Carbone
Grantt Matthews Cardwell
Zion Deguzman Carlin
Cedric Jamari Carr
Laura Kimberly Carroll
Jake Grey Carson
Austin Dean Chambers
Isabella Marie Claar
Michael James Clark-Kitchen
Karsen Naomi Clontz
Presli Renee Collins
Ta’Vion Jamari Connor
Haley Nichole Connors
Elizabeth Danielle Cook
Jansyn Baylee Cook
Paige Victoria Cook
DJ Cook
Caroline Gayle Cooke
Brianna Nicole Cornett
Timothy Daniel Cothron Jr.
Troy Michael Cotton
Zion Cordai Cowan
Payton Shane Crawford
Blake Joseph Croteau
Caroline Grace Cutler
Bansi Hitesh Dabhi
Dylan Thomas Dagenhart
Caroline Allison Dainko
Turner Lambert Davis
Jaden Alan Denzler
Kayla Nicole DeTrano
Laura Lynn DiGorga
Abby Catherine Dineen
Anna Barbara Dineen
Krisalin Taylor Drum
Sloan Elizabeth Dudley
Izak Andries Durand
Andrew Joseph Dyson
Kaylynn Marie Eichhorn
Anderson Ray Eller
Arianna Nicole England
Jedediah Reese Erwin
Joseph Neil Erwin
Dylan Christopher Ewald
Lawson Bailey Fallon
Evan Matthew Farr
Carson Harris Faulkner
Lucia Lizeth Fernandez Escobar
Riley David Ferrar
Gabriel James Ferron
Cameron Grayson Figueroa
Houston Alexander Finley
Kaylee Marie Foust
Joshua Bryson Freeland
William Jordan Frye
Jonelle Fabre Fuller
Brandon Avery Gandy
Lilly Marie Gant
Aryanna Renee Garcia
Joseph Xavier Garcia
Kevin Garcia-Callejas
Nicholas Christopher Gargano
Megan Rae Gaus
Katie Elizabeth Gerstell
Anna Emeline Gilbert
Kelsey Allison Goard
Jacob Monteneri Goldstein
Kelby Ann Goodrum
Autavion Emmanuel Graham
Caleb Mark Green
Landon Ryan Gwaltney
Caitlin Elise Hall
Ty Joseph Hannis
Haley Nicole Hargraves
Jordan Leigh Harper
Daniel Joseph Harris
William Harrison Hayes
Carley Mae Hazelton
Ryan Brandon Heaney
Allysun Mae Haylee Heckman
Gavin Lee Hemingfield
Joseph Paul Hemingfield
William Joseph Hendricks III
Veronica Jeanette Henry
Edgar Hernandez-Cruz
Lizbeth Hernandez-Munoz
Sara Elise Herron
Kyndall Rae Higginbotham
Andrea Holguin
Ashanti Nicole Holland
Lydia Grace Holleman
Madison Lachelle Holmes
Bobby Lee Hopkins
Zoey Alexandria House
Shania Olivia Houser
Aiden Scott Humm
Andrew Elayan Husein
Mahogany Michelle Imes
Hamza Mohammed Ishaque
River Stephen Ives
Trenidi Alees Jackson
Jaye Noelle James
La’Naria Amya James
Ryan Logan Jayne
Demetrius Dwight Jean
Destiny Alyse Jenkins
Maggie Lee Jolly
Destiny Nicole Jones
Parker Cambria Jones
Curtis Andrew Lee Josey
Braydon Louis Jurgensen
Jonathan H. Kang
Liam Jacob Virgil Kilgore
Erin Rose Kimmel
Zachary Bo Kinslow
Alannah Mone’ Kirkpatrick
Bryce Alexander Klinger
Andrew Franklin Klum
Madison Ann Knight
Elizabeth Suzanne Krumroy
Chase Garrison LaBelle
Sidney Alexander Lackey
Isabelle Kaylyn LaPorte
Jordan Margaret Ruth Laschinski
Addison Morgan Lee
Rebecca Therese Lessard
Sarah Katherine Levis
Ty Campbell Lindeman
Abigail Rae Litton
Kevin Matthew Lively
Garrett Peter Livingston
Bobbie Lee Loudermilk
Ja’tavieone Da’joune Lowery
Dylan Alisa MacDougall
Shantel Patrice Maddox
Caleb Antonio Mancuso
Avery Grace Manion
Hannah Lynn Manning
Ackerley Marro Jaco
Jake Anthony Masi
Halston Roberts Mattingly
Riley Christopher Mauppin
Divya Ashokbhai Mavani
Conor Mason Mayhorn
Estelle Augusta McCall
Julia Elizabeth McClain
Tiyana Kashay McCleave
Samuel Edward McConnell
Maya Scott McCune
Jayden Maurice McDowell
Hayden Frederick McKean
Samuel Alexander McLeod
Mason Crawford McNeely
Santos Romeo Medrano Romero
Jose Angel Mendoza Aguilera
Jacquelyn Marie Merrill
Marissa Theresa Meyerhoefer
Emmaline Louise Miller
Kaylin Samantha Miller
Patrick Tramon Miller
Madeline Carys Mills
Savannah Tate Millsaps
Aaliyah Lashay Moore
Brandon Tyler Moore
Caleb Joseph Moore
Elizabeth Anne Moore
Emily Nicole Moore
Zachary Stephen Moore
Sarah Jordane Moran
Jazmine Diane Elizabeth Morgan
Thomas Enrique Moreno
Aniyah Samone Morrison
Camden An’War Morrison
Cray Anthony Morrison
Gavin Gilmer Morrison
Jazarria Chance Morrison
Logan Daniel Morrow
Ali Adib Moukahl
R’manie De Jean Mumford
Grant Calvert Myers
Zachary Eldon Myers
Wyatt Terrell Nance
Yesenia Navarro
Breanna Kim Nguyen
Makayla Ann Norris
Alexander Nunez Santibanez
Omar Nunez Solis
Samuel Burch Nutting
Bryant Wesley Orme
Brian Joseph Ortega-Martinez
Reese Mullaney Ostwalt
Justin Walker Overcash
Isabel Jane Passant
Bailey Corbin Patterson
Nathaniel Trevaughn Bishop Pendergrass
Gilson Javier Perez Gomez
Diana Kaochilu Perez
Paulina Perez
Nicolas Angelo Perkins
Bailey Marie Petrarca
Jaylen Kraig Pharr
Grayson Wayne Phillips
Sanjana Pogula
Lucy Caroline Polzin
Sarah Jolin Powell
Chase Merle Pownall
Denise Alexa Quintanilla
Dominik Michael Racz
Tyson Hunter Radley
Lashawn Marquis Ramos
Anthony Christian Rasmussen
Olivia Taylor Reilly
Jase McClelland Renegar
Timothy Ray Rice III
Gabriel Nathaniel Rinaldi
Skyler Rae Rintala
Michailyn Hope Risner
Carlos Dominic Rivera
Christopher Adrian Rivera
Jocelyn Rivera Hernandez
Hollie Cheyenne Robinson
Matthew Thomas Robinson
Christina Noelle Ross
Christine Jean Rudisill
Joshua Gabriel Runyan
Stefania Salazar
Bryan Alberto Sanchez
Lauren Sarah Scherer
Nicholas Robert Scherer
Travis Simon Schermerhorn
Alexander Charles Schieck
Jonathan David Schlesinger
Caroline Elizabeth Schnitzlein
Payten Alexandra Semenske
Maritza Chavez Serrano
Kati Brianna Shama
Joshua Bryan Sherrill
Matthew Douglas Sherrill
Dregan Wayne Shook
Isabella Rose Silva
Mason Christopher Sims
Sedef Defne Sinangil
John Michael Singleton
Teagan Ainsley Slade
Joseph Brian Sloan
Xavion D’ongalique Sloan
Dosson Reid Smalley
Cameron Richard Smith
Spencer Grayson Smith
Tanner Hudson Smith
Citlalli Urbina Solis
Givanna Antonella Solis
Jazmin Sosa
Yaralay Guadalupe Soto Lopez
Nicholas Stafford Spock
Chasidy Leann Stafford
Devin Tyler Stevenson
Abigail Grace Stewart
Caitlin Michelle Stewart
Jazmin Simone Summers
Douglas Gordon Sutherland
Blaine Michele Swanson-Walden
Ilana Claire Sykora
Grace Elizabeth Tang
James Andreas Tate
Isaiah Mccray Taylor
Helena NouChi Thao
Michael Logan Thao
Tyler Tho
Rebecca Ruth Thomas
Kendall Reece Thompson
Ahobil Thuppal
Michael Gerald Tobin
Elizabeth Grace Toflinski
Zachary Ryan Tolman
Brigid Maureen Toomey
Kenneth Vincent Toomey
Kinsley Rose Troutman
Sanova Ja-Colia Turner
Shoniya Jeanee Turner
Anthony John Austin Valentino
Joseph Eric Vanzandt
Evelyn Vargas
Luis Eduardo Vargas
Felipe Vidal Jr.
Alize Viola
Austin Michael Voelske
Landon Bryce Voelske
Anna-Xuan Gia Vu
Ashlynn Elaine Wagner
Tyler Wayne Wagoner
Sydney Faith Warrix
Whitley Dale Weddington
Shon Claude White
Crosifixio Wiest
Kaitlyn Elizabeth Wightman
Alexa Nicole Wilberding
Chase Andrew Williams
Ethan Alexander Williams
Sabrina Renee Wilson
Hannah Nicole Winecoff
William Matthew Winterhalter
Bobby Jordan Witt
Ethan Cole Wyatt
Parker Jude Wyatt
Jadyn Pahua Xiong
Panyia Amy Yang
Henry Alexander Young
Jacob Michael Young
Samuel Alexander John Youngblood
Jodie Lee Zegarra
Ashtyn Taylor Zeigler
Mikalia Faith Zimmerman
Katelyn Renee Zirkle
Olivia Nicole Zirkle