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South Iredell High School 2021 graduates
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South Iredell High School 2021 graduates

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Rachel Jane Adkins

Morounfoluwa David Agbebi

Catherine Elaine Allen

Janes Frances Allen

Amaya Mikayla Anderson

Aylin Anselmo Pineda

Charles William Moynihan Apy

Charles Scott Armstrong

Mardelyth Eden Arteaga-Garay

Cade Alexander Ayris

Ryan Douglas Baldwin

Justin Barba

Lillian Alexandra Beaty

Rebecca Alaina Belkin

Avery Ryanne Bellmann

Carly Elizabeth Benfield

Thomas Ray Benfield III

Seth William Bjoin

Martin Christopher Blue

Ethan Aaron Boggs

Alexandra Nicole Borland

Camden Lee Bouska

Matthew Randy Bowser

Tanner Scott Brinager

Darius Jaylon Brown

Logan Seth Brown

Aaron Grayson Brownell

Kenneth Riley Buck

Kaleel Omarreon Burke

Joseph Franklin Burriss Jr.

Isaiah Rakim Burton

Andrew Michael Campbell

Christopher James Camporeale

Joseph Matteo Carbone

Grantt Matthews Cardwell

Zion Deguzman Carlin

Cedric Jamari Carr

Laura Kimberly Carroll

Jake Grey Carson

Austin Dean Chambers

Isabella Marie Claar

Michael James Clark-Kitchen

Karsen Naomi Clontz

Presli Renee Collins

Ta’Vion Jamari Connor

Haley Nichole Connors

Elizabeth Danielle Cook

Jansyn Baylee Cook

Paige Victoria Cook

DJ Cook

Caroline Gayle Cooke

Brianna Nicole Cornett

Timothy Daniel Cothron Jr.

Troy Michael Cotton

Zion Cordai Cowan

Payton Shane Crawford

Blake Joseph Croteau

Caroline Grace Cutler

Bansi Hitesh Dabhi

Dylan Thomas Dagenhart

Caroline Allison Dainko

Turner Lambert Davis

Jaden Alan Denzler

Kayla Nicole DeTrano

Laura Lynn DiGorga

Abby Catherine Dineen

Anna Barbara Dineen

Krisalin Taylor Drum

Sloan Elizabeth Dudley

Izak Andries Durand

Andrew Joseph Dyson

Kaylynn Marie Eichhorn

Anderson Ray Eller

Arianna Nicole England

Jedediah Reese Erwin

Joseph Neil Erwin

Dylan Christopher Ewald

Lawson Bailey Fallon

Evan Matthew Farr

Carson Harris Faulkner

Lucia Lizeth Fernandez Escobar

Riley David Ferrar

Gabriel James Ferron

Cameron Grayson Figueroa

Houston Alexander Finley

Kaylee Marie Foust

Joshua Bryson Freeland

William Jordan Frye

Jonelle Fabre Fuller

Brandon Avery Gandy

Lilly Marie Gant

Aryanna Renee Garcia

Joseph Xavier Garcia

Kevin Garcia-Callejas

Nicholas Christopher Gargano

Megan Rae Gaus

Katie Elizabeth Gerstell

Anna Emeline Gilbert

Kelsey Allison Goard

Jacob Monteneri Goldstein

Kelby Ann Goodrum

Autavion Emmanuel Graham

Caleb Mark Green

Landon Ryan Gwaltney

Caitlin Elise Hall

Ty Joseph Hannis

Haley Nicole Hargraves

Jordan Leigh Harper

Daniel Joseph Harris

William Harrison Hayes

Carley Mae Hazelton

Ryan Brandon Heaney

Allysun Mae Haylee Heckman

Gavin Lee Hemingfield

Joseph Paul Hemingfield

William Joseph Hendricks III

Veronica Jeanette Henry

Edgar Hernandez-Cruz

Lizbeth Hernandez-Munoz

Sara Elise Herron

Kyndall Rae Higginbotham

Andrea Holguin

Ashanti Nicole Holland

Lydia Grace Holleman

Madison Lachelle Holmes

Bobby Lee Hopkins

Zoey Alexandria House

Shania Olivia Houser

Aiden Scott Humm

Andrew Elayan Husein

Mahogany Michelle Imes

Hamza Mohammed Ishaque

River Stephen Ives

Trenidi Alees Jackson

Jaye Noelle James

La’Naria Amya James

Ryan Logan Jayne

Demetrius Dwight Jean

Destiny Alyse Jenkins

Maggie Lee Jolly

Destiny Nicole Jones

Parker Cambria Jones

Curtis Andrew Lee Josey

Braydon Louis Jurgensen

Jonathan H. Kang

Liam Jacob Virgil Kilgore

Erin Rose Kimmel

Zachary Bo Kinslow

Alannah Mone’ Kirkpatrick

Bryce Alexander Klinger

Andrew Franklin Klum

Madison Ann Knight

Elizabeth Suzanne Krumroy

Chase Garrison LaBelle

Sidney Alexander Lackey

Isabelle Kaylyn LaPorte

Jordan Margaret Ruth Laschinski

Addison Morgan Lee

Rebecca Therese Lessard

Sarah Katherine Levis

Ty Campbell Lindeman

Abigail Rae Litton

Kevin Matthew Lively

Garrett Peter Livingston

Bobbie Lee Loudermilk

Ja’tavieone Da’joune Lowery

Dylan Alisa MacDougall

Shantel Patrice Maddox

Caleb Antonio Mancuso

Avery Grace Manion

Hannah Lynn Manning

Ackerley Marro Jaco

Jake Anthony Masi

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Halston Roberts Mattingly

Riley Christopher Mauppin

Divya Ashokbhai Mavani

Conor Mason Mayhorn

Estelle Augusta McCall

Julia Elizabeth McClain

Tiyana Kashay McCleave

Samuel Edward McConnell

Maya Scott McCune

Jayden Maurice McDowell

Hayden Frederick McKean

Samuel Alexander McLeod

Mason Crawford McNeely

Santos Romeo Medrano Romero

Jose Angel Mendoza Aguilera

Jacquelyn Marie Merrill

Marissa Theresa Meyerhoefer

Emmaline Louise Miller

Kaylin Samantha Miller

Patrick Tramon Miller

Madeline Carys Mills

Savannah Tate Millsaps

Aaliyah Lashay Moore

Brandon Tyler Moore

Caleb Joseph Moore

Elizabeth Anne Moore

Emily Nicole Moore

Zachary Stephen Moore

Sarah Jordane Moran

Jazmine Diane Elizabeth Morgan

Thomas Enrique Moreno

Aniyah Samone Morrison

Camden An’War Morrison

Cray Anthony Morrison

Gavin Gilmer Morrison

Jazarria Chance Morrison

Logan Daniel Morrow

Ali Adib Moukahl

R’manie De Jean Mumford

Grant Calvert Myers

Zachary Eldon Myers

Wyatt Terrell Nance

Yesenia Navarro

Breanna Kim Nguyen

Makayla Ann Norris

Alexander Nunez Santibanez

Omar Nunez Solis

Samuel Burch Nutting

Bryant Wesley Orme

Brian Joseph Ortega-Martinez

Reese Mullaney Ostwalt

Justin Walker Overcash

Isabel Jane Passant

Bailey Corbin Patterson

Nathaniel Trevaughn Bishop Pendergrass

Gilson Javier Perez Gomez

Diana Kaochilu Perez

Paulina Perez

Nicolas Angelo Perkins

Bailey Marie Petrarca

Jaylen Kraig Pharr

Grayson Wayne Phillips

Sanjana Pogula

Lucy Caroline Polzin

Sarah Jolin Powell

Chase Merle Pownall

Denise Alexa Quintanilla

Dominik Michael Racz

Tyson Hunter Radley

Lashawn Marquis Ramos

Anthony Christian Rasmussen

Olivia Taylor Reilly

Jase McClelland Renegar

Timothy Ray Rice III

Gabriel Nathaniel Rinaldi

Skyler Rae Rintala

Michailyn Hope Risner

Carlos Dominic Rivera

Christopher Adrian Rivera

Jocelyn Rivera Hernandez

Hollie Cheyenne Robinson

Matthew Thomas Robinson

Christina Noelle Ross

Christine Jean Rudisill

Joshua Gabriel Runyan

Stefania Salazar

Bryan Alberto Sanchez

Lauren Sarah Scherer

Nicholas Robert Scherer

Travis Simon Schermerhorn

Alexander Charles Schieck

Jonathan David Schlesinger

Caroline Elizabeth Schnitzlein

Payten Alexandra Semenske

Maritza Chavez Serrano

Kati Brianna Shama

Joshua Bryan Sherrill

Matthew Douglas Sherrill

Dregan Wayne Shook

Isabella Rose Silva

Mason Christopher Sims

Sedef Defne Sinangil

John Michael Singleton

Teagan Ainsley Slade

Joseph Brian Sloan

Xavion D’ongalique Sloan

Dosson Reid Smalley

Cameron Richard Smith

Spencer Grayson Smith

Tanner Hudson Smith

Citlalli Urbina Solis

Givanna Antonella Solis

Jazmin Sosa

Yaralay Guadalupe Soto Lopez

Nicholas Stafford Spock

Chasidy Leann Stafford

Devin Tyler Stevenson

Abigail Grace Stewart

Caitlin Michelle Stewart

Jazmin Simone Summers

Douglas Gordon Sutherland

Blaine Michele Swanson-Walden

Ilana Claire Sykora

Grace Elizabeth Tang

James Andreas Tate

Isaiah Mccray Taylor

Helena NouChi Thao

Michael Logan Thao

Tyler Tho

Rebecca Ruth Thomas

Kendall Reece Thompson

Ahobil Thuppal

Michael Gerald Tobin

Elizabeth Grace Toflinski

Zachary Ryan Tolman

Brigid Maureen Toomey

Kenneth Vincent Toomey

Kinsley Rose Troutman

Sanova Ja-Colia Turner

Shoniya Jeanee Turner

Anthony John Austin Valentino

Joseph Eric Vanzandt

Evelyn Vargas

Luis Eduardo Vargas

Felipe Vidal Jr.

Alize Viola

Austin Michael Voelske

Landon Bryce Voelske

Anna-Xuan Gia Vu

Ashlynn Elaine Wagner

Tyler Wayne Wagoner

Sydney Faith Warrix

Whitley Dale Weddington

Shon Claude White

Crosifixio Wiest

Kaitlyn Elizabeth Wightman

Alexa Nicole Wilberding

Chase Andrew Williams

Ethan Alexander Williams

Sabrina Renee Wilson

Hannah Nicole Winecoff

William Matthew Winterhalter

Bobby Jordan Witt

Ethan Cole Wyatt

Parker Jude Wyatt

Jadyn Pahua Xiong

Panyia Amy Yang

Henry Alexander Young

Jacob Michael Young

Samuel Alexander John Youngblood

Jodie Lee Zegarra

Ashtyn Taylor Zeigler

Mikalia Faith Zimmerman

Katelyn Renee Zirkle

Olivia Nicole Zirkle

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