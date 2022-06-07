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Pressly School Class of 2022

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Tyler James Alley

Savannah Rose Amoedo

Courtney Lafaye Bailey

Terrence Ja’Heim Bailey, Jr.

Trey Dante Baker

Laila Hope Bennett

Kaitlyn Elizabeth Burnette

Emma Kay Click

Shamyah Dalaine Connor

Destani Raeann Eastridge

Anthony Glenn Halphin

Jayden Isaiah Henderson

Edgar Hernandez-Vargas

Brianna Brook Hinceman

Jayden Alexander Keck

Adrian Marcel Marceaux

Zhishawn Martin

Kachet Rayshell McIntyre

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Camiel Monae Sturghill

Jonathan Riley Vandestreek

Ziona Daniell Weche

Cheyenne Elizabeth Williams

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