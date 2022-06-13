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North Iredell High School Class of 2022

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North iredell.png

North Iredell High School 2022 graduation list

Alexander Aguilar-Bahena

Christopher Narciso Alejandro-Benitez

Ashana Zytavie Nathan Allison

Erica Rayshelle Anderson

Joshua Perry Austin

Luca Angelo Ayotte

Jonte’ Deshawn Bailey

Logan Chase Ball

Codi Blaine Barker

Brittany Ann Barnes

Rylei Morgan Bartch

Bailey Ann Barzee

Rosa Isela Basilio-Chavez

Jerry Holden Bell

Aubrey Madison Benfield

Michael Alex Benitez

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Tanasia Nashae Bennett

Joseph Connor Blankenship

Logan Todd Blankenship

Grayson Wesley Bowlin

Sarah Ann Brown

Jayda Olivia Burchette

Jason Patrick Cain

Nathan Carlos Campbell

Alexandria Victoria Carpenter

Nathan Lynn Carter

Harvi Jair Lorenzana Castro

Nicolas Daniel-Marin Cervantes

Samiaya MeKelle Chambers

Maris Mckenzie Chase

Josie Anne Chenevey

Samuel Lee Church

Hayden Lee Cleary

William Thomas Cockerham

Kelsi Cheyenne Coleman

Dane Gregory Coltrane

Zachary Allen Compton

Nicholas Robert Conover

Lyric Katherine Contarino

Jacob Charles Courier

Trevor Lee Cranfill

Thomas Landon Creasy

Dresden Olivia Crider

Deisy Cuanas-Vital

Aaron Lamar Dalton

Olivia Jade Dalton

Landon Dave Dancy

Baylei Davidson (Destany La’Shaye Guin) legal name

Lauren Olivia Davidson

Lilly Lane Davis

Rylee Nicole Dellinger

Christina Dionicio

Bridget Toria Dixon

Madelyn Grace Douglas

Sera Marie Dubson

Haley Michaela Duncan

Elijah Scot Edwards

Joseph Michael Eudy

Dakota Michael Farmer

Endymion Zion Olonjube Faulkner

Zachary Ryan Finch

Benjamin Caton Fuhrman

Caden Tru Gaither

Abel Oscar Galliher Hamby

Caleb Joe Gallimore

Nicolas Galvis Ibarra

Lindsey Denise Garcia

Marvin Garcia Jr.

Joshua Garcia Parada

Bryan Anthony Gartin

Breanna Joye Gibson

Aleasha Adelaida Gonzales

Yorianna Gonzalez-Aurioles

Haylee Gray Goodenow

Jamie Lena Graham

Steven Ray Grant

Erick Guevara-Landaverde

Skylin Grace Guill

Brayden Andrew Haines

Stokes Durant Haire III

Nathan Gray Haneline

Christian James Hart

Sydney Marie Hart

Cole Scott Hartness

Jackson Drew Hawkins

Amy Yeritza Hernandez

Iris Hernandez-Quintanilla

Dillion Howard Hobbs

Timber Marie Hobbs

Jacob Wyatt Huie

Shaylin Lenay Hull

Timothy Elijah Hyde

Austin Drake Jackson

Kesean James Jackson

James Curtis Jackson III

Heidi Louise Jenkins

Heavan Leigh Jones

Luke Tyler Jones

Hailey Dawn Kasper

Hallie Rivers Kiser

Isabella Dakotah Kiser

Cara Colette Lamb

Kaleb Johnson Lambert

Noel Loeza-Mendez

Antonio Ivan Longoria

Jennifer Lopez Flores

Landon Lee Lowtharpe

Caleb Ray Lunsford

Hannah Lynn Lunsford

Joshua Lee Lunsford

Thomas Russell Mann

Abby Rae Martin

Jair Martinez

Carlos Alejandro Martinez Bautista

Alex Stephen Rason Matthews

Morgan Grace Maynard

A’Keon Shauntres McClelland

Alayna Hope McLaughlin

Cylvia Trishell McMillan

David Lathan Gage McNees

Mia Breanne Mendoza

Jackson Andrew Miller

Talib Ja’quan Mitchell

Ana Cecilia Monzon Mariano

Sarah Michelle Moose

Eliza Brianna Morales

Maximiliano Moreno Jr.

Dylan James Morrison

Stella Jayne Muir

Hosanna Abigail Murph

Victoria Michelle Myers

Jennie Ann Neader

Tahzia Chauncey Newman

MaKayla Lynn Nichols

Michelle Noveron-Palacios

Stephany Noveron-Palacios

Haniel Jarib Ochoa-Lopez

Wade Holton Osborne

Abel Oseguera-Cordova

Cody Alexander Pavon

Breanna Nicole Paz

Dalton Clay Perdue

Michael Thomas Perkins

Shayla Danielle Aliyah Phifer

Craven Napoleon Pope

Kaden Robert Przasnyski

Jefferson Nicolas Ramirez

Annalise Nicole Rash

Jerome David Rash

Cameryn Paige Reavis

Emma Riann Robertson

Elvin Luciano Rodriguez-Alas

Israel Canchola Rodriguez

Oziel Sanchez-Delabra

Abigail Rayne Shoemaker

Gabriel Richard Sloan

Ian Tyler Smail

Gage Adam Smith

Kollin Avery Smith

Nicoletta Marie Spencer

Matthew Alan Sprinkle

Madison Nicole Starbuck

Jalana Angelyn Steele

Caillou Jean Stokes

Xavier Alexander Suzuki

Logan Heath Swicegood

Jacob Christopher Tarin

Odet Natalia Trujillo-Barona

Natalie Jane Tucker

Kasey Unique Turcios

Zachary Lawrence Turner

Kathryn Jean Upright

Morgan Leighann VanWinkle

Diana Velazquez-Valladares

Keli Vue

Layton Marshall Waldrup

Ana Cadence Ward

Autum Grace Ward

Isaac Patrick Webber

Carlos Antonio Wedding

Leanna Marie Wiles

Tyler Jakob Williams

Evan Alexander Williams

Kace Mccrae Wilson

Margaret Levell Wright

Kerri Elizabeth Zeiders

Ashley Lee Zimmerman

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