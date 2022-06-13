North Iredell High School Class of 2022

North Iredell High School 2022 graduation list
Alexander Aguilar-Bahena
Christopher Narciso Alejandro-Benitez
Ashana Zytavie Nathan Allison
Erica Rayshelle Anderson
Joshua Perry Austin
Luca Angelo Ayotte
Jonte’ Deshawn Bailey
Logan Chase Ball
Codi Blaine Barker
Brittany Ann Barnes
Rylei Morgan Bartch
Bailey Ann Barzee
Rosa Isela Basilio-Chavez
Jerry Holden Bell
Aubrey Madison Benfield
Michael Alex Benitez
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Jayda Olivia Burchette
Jason Patrick Cain
Nathan Carlos Campbell
Alexandria Victoria Carpenter
Nathan Lynn Carter
Harvi Jair Lorenzana Castro
Nicolas Daniel-Marin Cervantes
Samiaya MeKelle Chambers
Maris Mckenzie Chase
Josie Anne Chenevey
Samuel Lee Church
Hayden Lee Cleary
William Thomas Cockerham
Kelsi Cheyenne Coleman
Dane Gregory Coltrane
Zachary Allen Compton
Nicholas Robert Conover
Lyric Katherine Contarino
Jacob Charles Courier
Trevor Lee Cranfill
Thomas Landon Creasy
Dresden Olivia Crider
Deisy Cuanas-Vital
Aaron Lamar Dalton
Olivia Jade Dalton
Landon Dave Dancy
Baylei Davidson (Destany La’Shaye Guin) legal name
Lauren Olivia Davidson
Lilly Lane Davis
Rylee Nicole Dellinger
Christina Dionicio
Bridget Toria Dixon
Madelyn Grace Douglas
Sera Marie Dubson
Haley Michaela Duncan
Elijah Scot Edwards
Joseph Michael Eudy
Dakota Michael Farmer
Endymion Zion Olonjube Faulkner
Zachary Ryan Finch
Benjamin Caton Fuhrman
Caden Tru Gaither
Abel Oscar Galliher Hamby
Caleb Joe Gallimore
Nicolas Galvis Ibarra
Lindsey Denise Garcia
Marvin Garcia Jr.
Joshua Garcia Parada
Bryan Anthony Gartin
Breanna Joye Gibson
Aleasha Adelaida Gonzales
Yorianna Gonzalez-Aurioles
Haylee Gray Goodenow
Jamie Lena Graham
Steven Ray Grant
Erick Guevara-Landaverde
Skylin Grace Guill
Brayden Andrew Haines
Stokes Durant Haire III
Nathan Gray Haneline
Christian James Hart
Sydney Marie Hart
Cole Scott Hartness
Jackson Drew Hawkins
Amy Yeritza Hernandez
Iris Hernandez-Quintanilla
Dillion Howard Hobbs
Timber Marie Hobbs
Jacob Wyatt Huie
Shaylin Lenay Hull
Timothy Elijah Hyde
Austin Drake Jackson
Kesean James Jackson
James Curtis Jackson III
Heidi Louise Jenkins
Heavan Leigh Jones
Luke Tyler Jones
Hailey Dawn Kasper
Hallie Rivers Kiser
Isabella Dakotah Kiser
Cara Colette Lamb
Kaleb Johnson Lambert
Noel Loeza-Mendez
Antonio Ivan Longoria
Jennifer Lopez Flores
Landon Lee Lowtharpe
Caleb Ray Lunsford
Hannah Lynn Lunsford
Joshua Lee Lunsford
Thomas Russell Mann
Abby Rae Martin
Jair Martinez
Carlos Alejandro Martinez Bautista
Alex Stephen Rason Matthews
Morgan Grace Maynard
A’Keon Shauntres McClelland
Alayna Hope McLaughlin
Cylvia Trishell McMillan
David Lathan Gage McNees
Mia Breanne Mendoza
Jackson Andrew Miller
Talib Ja’quan Mitchell
Ana Cecilia Monzon Mariano
Sarah Michelle Moose
Eliza Brianna Morales
Maximiliano Moreno Jr.
Dylan James Morrison
Stella Jayne Muir
Hosanna Abigail Murph
Victoria Michelle Myers
Jennie Ann Neader
Tahzia Chauncey Newman
MaKayla Lynn Nichols
Michelle Noveron-Palacios
Stephany Noveron-Palacios
Haniel Jarib Ochoa-Lopez
Wade Holton Osborne
Abel Oseguera-Cordova
Cody Alexander Pavon
Breanna Nicole Paz
Dalton Clay Perdue
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Craven Napoleon Pope
Kaden Robert Przasnyski
Jefferson Nicolas Ramirez
Annalise Nicole Rash
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Oziel Sanchez-Delabra
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Gabriel Richard Sloan
Ian Tyler Smail
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