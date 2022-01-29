Mitchell Community College dean's list

Mitchell Community College announced the following students made the full-time and part-time dean’s list for the fall semester 2021. To be eligible for the full-time students’ dean’s list, a student must be enrolled in at least 12 semester hours and earn a quality point average of 3.5 or higher with no grade below a “C.” To be eligible for the part-time students’ dean’s list, a student must be enrolled in at least six semester hours, but less than 12 and earn a quality point average of 3.5 or higher with no grade below a “C.” (Courses beginning with a course number of 0 are not computed in the GPA calculation.)
Local students who received recognition are:
Full-time
Harmony - Courtney Elledge, Lesley Gonzalez, Lindsey Hughes, Lexis Kurley, Ailena Mykins, Veronica Wittenmyer
Mooresville - Lilly Gant, Kyleigh Amero, Sara Bales, Emmie Baltich, Riley Beckwith, Micah Beekley, Evan Bischoff, Evan Blade, Maiya Bodick, Lilly Booker, Taylor Born, Matthew Broderick, Raven Brown, Katie Butts, Bryanna Carrara, Carl Carrender, Jaden Cehelsky, Heather Christy, Melissa Ciro-Velasquez, Nataly Ciro-Valasquez, Easton Coe, Meredith Coleman, Robert Costello, Maria Cotter, Lily Davidson, Nicholas Del Piano, Armando Delvalle, Jordan DiDonato, Henry DiLeo, Gary Fairfax, Ashley Ferguson, Melisa Ferguson, William Gallagher, Caroline Golden, Michael Gray, Adilah Halaweh, Mary Hamiter, Jessica Hayward, Khylie Hemric, Armin Hesabizadeh, Lydia Hohlowski, Alexandra Hull, Hayden Hurst, Victoria Hynes, Jasmine Indries, Kaitlyn Insogna, Naomi Johnson, Marina Kalinina, Olivia Kersting, Christian LeCompte, Victoria Lemmond, Jason Lindsey, Madysin Lintzenich, Jocab Loftin, Karine Maldonado, Melanie Martignoni, Ryan McClune, Isabel McIntosh, Nathan Melius, Joyce Mikombo, Joshua Miller, Christopher Newsom, Hope Ostane-Baucom, Trevor Ostrowski, Kacie Overcash, Ella Parrott, Karishma Patel, Andres Pineda, Gabriella Pinto, Heather Quick, Raegan Rahtes, Christian Ramirez, Emma Raymond, Jacob Regan, Courtney Reid, Sydney Rolison, Brandon Sakal, Jennifer Sanders, Sean Saturley, Abigail Saxton, Mathew Shimko, Alexander Simpson, Caliyana Sims, Madisen Snipes, Ava Stevenson, Joseph Stroupe, Douglas Sutherland, Chloe Thompson, Sienna Thompson, Hayley Tinder, Megan Topczewski, Angelique Turner, Sage Uphoff, McKinley VanWormer, Joshua White, Kaitlyn Wirth, Tracy Wise, Paige Wright
Olin - Allie Phillips, Ashley Vences-Calderon
Statesville - Kierra Abraham, Nelson Acevedo Bernal, Valencia Alston, Joshua Anderson, Raul Andrade, Britney Arbelaez, Preston Bass, Alexandria Blaney, Justin Bridges, Blair Buchanan, Jonathan Carter, Austin Chambers, Olivia Cloar, Madie Clontz, Michelle Coffey, Courtney Compton, Amanda Cook, Travis Cook, Geovanna De la Torre, Naimah Dejesus, Daniel Desanti, Cristin Dominguez, Karen Donnelly, Jonah Dozier, Conner Drum, Raoul Eno, Lauren Eudy, Brittney Evans, Anjeanette Ferguson, Gabriel Ferron, Brianna Freese, Jacob Freese, Aryanna Garcia, Kayley Garcia-Ruiz, Amanda Gilfillan, Chloe Gilmore, Daniel Gomez, Konnor Gooden, Claire Greene, Blakely Hager, Hanna Hambright, Lindsey Henderson, Austin Hicks, Hoang Ho, Destiny Husted, Kage Irwin, Cassandra Ives, Aaron Jeffrey, Clay Jones, Meredith Jordan, David Justen, Cassie Kilby, Kari Kirk, Brittany Laws, Jahmill Lawson, Sarah Lee, Ty Lindeman, Scott Long, Wynston Lyles, Abby Martin, Lily Martin, Victoria Martin, Anjela Martinez, Brianna Massey, Divya Mavani, Thomas McCullough, Paigelyn Mendoza, Terra Murphy, Madeline Norris, Perla Nunez-Tapia, Deanna Ocampo, DeAnna Onley, Natalie Ottone, Savannah Overman, Emily Parker, Emiliano Pecina-Tristan, Alisha Perrow, Bailey Petrarca, William Petty, Jeremy Poole, Sarah Powell, Caitlyn Reed, Jase Renegar, Abbie Rhyne, Conlin Rinehimer, Noah Rodriguez, Cassidy Sain, Marshay Sanders, Eleanor Selves, Shanetra Sharpe, Kolby Shea, Emma Shelton, Brianna Sipes, Thomas Slaughter, Kaitlyn Smith-Potts, Javier Solis-Alvarado, Josiah Southern, Hailey Steelman, Blaine Swanson, Zachary Swett, Jacob Swicegood, Andrew Tinney, Alexis Toler, Karli Townsell, Abigail Trent, Hunter Troutman, Sydney Tuthill, Pierre Valentine, Ricky Vang, Calise Wang, Carter Warlick, Hailey Wemyss, Zachary White, James Wooten, Brittany Yang, Thailee Yang, Evan Youssef, Jodie Zegarra, Ashley Zimmerman
Stony Point - Shellie Brown, Kelsey Chapman, Hannah Lackey
Taylorsville - Britney Mays, Savana Pearson, Lucas St. Clair
Troutman - Courtney Aldridge, June Alidon, Daniel Barnett, Allison Beech, Timothy Everhart, Alexis Garcia, Xiomara Martinez, Austin McCarty, Noelle McDermott, Zachary Moore, Emely Pacheco, Elizabeth Persuitte, Shawn Prizzi, Natalie Sullivan, Zachary Tolman, Courtney Wall, Molly Wilson
Union Grove - Kamille Cain, Breanna Gibson
Part-time
Harmony - Carigan Allen, Lacey Blankenship, Ben Brooks, Landon Copfer, Jenna Cunningham, Destinee Gonzalez, Jamie Graham, Emily Hager, Lauren Harris, Mary Odum, Christopher Puckett, Naomi Smith, Jessica Stewart, Sydney Templeton, Eli Tomlin
Hiddenite - Tate Adams, Dixie Daniels, Michaela Joyce, Abigail Mullins, Landon Roseberry
Mooresville - Kashmyr Adler, Ava Akdamar, Preston Aldridge, Kendal Alexander, Samuel Allen, Kylie Altieri, Haley Altorfer, Haley Andrews, Emily Antisdel, Chloe Atwell, Sarah Bailey, Hannah Baker, Luke Baltzell, Noah Barker, Joseph Barnette, William Barnhardt, Marigrace Barth, Ashtyn Barton, Zaira Beck, Ella Bertucci, Brody Biggs, Alexandra Bischoff, Elijah Blackwelder, Alysia Booker, Joshua Booth, Lauren Borst, Robert Bostian, Emily Bourgeois, Kendra Boyle, Chloe Breece, Nora Brooks, Aiden Brown, Hayden Brown, Nicolette Brulato, Drew Burgess, Nicholas Caceres, Kaitlyn Caldwell, Kallie Campbell, Joseph Campo, Benjamin Cao, Marcela Cardenas-Velasco, Ashley Carroll, Veronica Cason, Gianna Castiglione, DyJanet Celestine, Izybel Chappell, Amelia Checca, Tristan Chitwood, Kayleigh Clark, Samantha Collins, William Collins, Christian Cooper, Nicholas Cooper, Grace Cowin, Austin Cowles, Cory Cox, Zachary Critchlow, Diane Cronin, Courtney Crouch, David Cruz, Tiffany Davis, Matthew Dean, Camryn Deaton, Aditi Dharanendiran, Gustavo Dias, Benjamin Domke, Brayton Dorr, David Doubleday, Samantha Dougherty, Kelson Dowding, Rachel Dugan, Jenny Duncan, Jake Duprey, Shelly Earle, Cynthia Elliott, Grace Ellis, Caleb Endicott, William Euton, Ella Ewoldt, Kayleigh Faus, Lilly Felts, Cassidy Ferraro, Deborah Flores, Joshua Flowe, Joshua Foster, Emma Francis, Tyler Francisco, Maria Franco, Alan Francois, Evan Franklin, Lauren Frassi, Eli Fugitt, Cashion Fulbright, Jonelle Fuller, Raylee Fulmore, Jamie Fuqua, Parker Gamble, Brian Garcia, Russell Ghent, Sara Glosson, Cammy Goldschmidt, Shayne Gonzalez, Yajat Govardhan, Sydney Grafals, Caleb Greene, Cheyanne Griffin, Anabella Guzman, Brookston Hall, Julianna Harriman, Asia Harris, Marilyn Harris, Mason Harris, Megan Hartman, Isabella Harwood, Isabella Hassay, Grayson Hayes, Jada Heath, Ava Heideman, Tayvia Henry, Isabelle Hermanson, Caroline Herrera, Cameron Hillman, Kameron Hilton, Madeline Hiteshue, Lauren Hoegler, Brooke Holland, Walter Horne, Seth Hornsby, Grace Hourihan, Kayla Hull, Thomas Huntz, Ashlee Huss, Madilynn Hutsell, Isabelle Ingram, Gabriel Jeffers, Ashlee Jenkins, Louanndra Jenkins, Macey Jennings, Savannah Jerome, Gia Karmatz, Austin Killian, Daniel Kinter, Timothy Knox, Sophia Labbon, Radha Ladani, Emma Lafazia, Jennifer Lafever, Grier Lamonica, Carolyn Langley, Jordan Lawson, Erika Leonard, Laura Lewis, Jin Yue Li, Blake Lilly, Anna Lindler, Kieran Llewellyn, Kimberly Lockman, Belky Lopez Torres, Mary Loring, Lacey Lowe, Ranya Maadir, Addison MacKenzie, Jonathan MacRonald, Connor Maguire, Meckayla Marc, Trinity Maroulakis, Jacci Martin, Alyssia Martinez, Tracy Massey, Hannah Masucci, Joshua Mazzie, Vincent Mazzone, Logan McAuliffe, Grace McClure, Dmitri McPherson, Oliver Meade, Bentli Meadows, Leigha Meimar, Brinley Mineroldi, Lena Mitrani, Rachelle Moffitt, Harold Moncada, Alicia Moore, Olivia Morgan, Stephanie Morgan, Christopher Morini, Laurin Mothershed, Braydon Mullins, Liam Myatt, Christopher Nance, Allison Nesbit, Mary Newman, Thy Nguyen, Kristen Norton, Yasemin Nyman, Carly OGrady, Larisa Onisor, Waliyat Orilonise, Nico Parkhurst, Margarita Pastick, Kailey Patel, Nikunjbhai Patel, Payton Pemberton, Jessica Perdock, Adrienne Perry, Sydney Pewitt, Kevin Phelps, Meghan Player, Katharina Poblocki, Andrew Praskala, Lori Ramsey, Connor Ready, Lila Resnick, Josephine Respess, Yadira Reyes Bermudez, Sara Rhew, Makena Rice, Brittanie Robinson, Ryan Rodriguez, Hannah Rongo, Shay Rooney, Daniel Ross, Taylor Ruder, Elyse Rylance, Shane Sarama, Jillian Satterley, Seneca Schaffer, Bailey Schmitt, Kelly Scholl, Spencer Schray, John Schroeder, Peter Scordino, Nathan Seger, Nathaniel Sentas, Kylie Sharpe, Brennan Short, William Sinclair, Bree Skalsky, Ella Smalley, Anna Smith, Joshua Smith, Logan Smith, Miranda Smith, Ryan Smith, Jazmin Sosa, Emma Spear, Tanea Spruill, Melissa Stahlman, Keenan Steckler, Madeline Stolberg, Courtney Storm, Jack Sukeena, Jack Sullivan, Madison Swedick, Melissa Tarpin, Dante Tekampe, Talaya Thomas, Bella Thompson, Katherine Tidwell, Alex Tilley, Angela Tillman, Zachary Tinkham, Jack Titus, Kaitlynn Trimberger, Oliver Van Den Berg, Ryan Vanderpool, Amelia Vanwormer, Jeremy Volpe, Annalise Walker, Blake Wandersee, Gabe Warren, Aaron Watson, Amanda Watt, Luke Wheatley, Savannah White, Lillian Williamson, Shawniah Work, Justin Yesker, Audrey Young
Olin - Carmen Beach, Ethan Branch, Sydney Flewellen, Adryan Hoots, Hunter Johnson, Talea Parker, Tayton Pennell, Meryl Sloan, Mari-Katherine Webber
Statesville - Eli Abbott, Aleah Adkins, Yaslin Aguilera, Daisy Aguirre-Escobar, Hunter Allen, Arryanna Allison, Lakesha Allison, Ara Alvarez, Ethan Amezaga, Caleb Armstrong, Roger Ayscue, Hallie Ballard, Madison Behrer, Nicholas Benge, Stephanie Berg, Kearstin Boles, Faye Bradshaw, Jessica Briceno, Madison Brooks, Bryson Brown, Frederick Brown, Jacqueline Brown, Kacee Brown, Sage Brown, Luke Brozo, Kyndal Buckelew, Nicholas Bullin, Caroline Bullins, Hannah Buren, Meghan Burrell, Destiny Burris, Caleb Burton-Ellis, Savanah Bustle, Ryan Butler, Jerry Campbell, Dominic Caputa, Noah Carr, Jose Carrillo, Natalie Castillo, Henry Chavez, Kyleigh Cheek, Benjamin Christy, Mia Ciletti, Jordan Clarke, Austin Cope, Williams Cordova, Elijah Crider, Sandra Daniel, Kennedy Davio, Elisabeth Del Mastro, James Dobson, Maicie Earnest, Elijah Elliott, Erica Elmore, Lanie Estes, Allison Eudy, Alexis Farley, Eyan Feimster, Kayla Felicione, Riley Fernandez, Nichole Fisher, Jessie Frady, Abby Freeland, Jason Gaither, Parker Galliher, Abigail Garvey, Antwan Gomez, Gabriel Gomez, Irving Gomez, Karen Gonzalez, Deissy Gonzalez Marquez, Luke Goodin, Keyannah Graham, Zha'Monet Gray, Kaylee Greer, Katherine Guevara, Breanna Gutierrez, Cierra Gutsch, Cameron Hadley, Breanna Haithcox, Hallie Harmon, Zaria Harrell, Jergin Herboso, Amy Hernandez, Juan Hernandez-Jimenez, Abigail Hill, Holly Holbrook, Madison Holmes, Nancy Holmes, Rhilynn Horner, Landon Huff, Layla Hunter, Lisette Ignacio-Hernandez, Tabitha Jackson, Kloe-Morgan Johnson, Lauren Johnson, Isaiah Jones, Jasmine Jones, Olajuwon Jones, Raylyn Jones, Gracie Jordan, Troy Josey, Brianna Kennedy, Justin Kerley, Xai Khang, Paris King, Alina Kongvongxay, Brandon Koopman, Traven Lassiter, William Layne, Sheenie Lee, Aubrey Lindeman, Nelson Lopez, Isabela Lopez Alvarez, Adam Lovill, Autumn Loyd, Maycee MacDonald, Alexis Maddox, Jayden Magallanes, Katherine Mahaffey, Chloe Maness, Taylor Mann, Wilson Mann, Tatiana Martinez-Salazar, Haley Mason, Kenneth Matta, Ashley Matthews, Annabel McDaniel, Shawn McDermott, Holly McFarland, Alayna McLaughlin, Christina Mejia, Allison Miller, Erica Miller, Grant Miller, Kyleigh Miller, Hallie Moose, Blan Morrison, Krista Morton, Jenilee Moss, Matthias Mount, Danielle Myers, Ryan Nantz, Dustin Nix, Audrey O'Bryant, Zachary Osborne, Olivia Ostwalt, Colby Padgett, Tiffany Padilla, Andrew Parks, Martha Parlier, Tierra Parrott, Jesus Pastor, Payton Pearson, Percy Pearson, Victoria Pharr, Elizabeth Plyler, Kohen Ponder, Lacie Price, Dominik Racz, Inga Ragland, Katelyn Ramseur, Christopher Reed, Nadya Reed, Caitlyn Rimmer, Candais Robinson, Eliasim Ronda Torres, Adam Roque, Courtney Roten, Kate Rumple, Liliana Sanchez, Karim Sasa, Adilene Serrano, Akasha Sharpe, Joshua Sharpe, Austin Sherrill, Macy Sherrill, Angela Shook, Madeline Sigmon, Sueanna Simpson, Kelsey Sipes, Matthew Smith, Savannah Smith, Lindy Sparks, Kristy Speer, Taylor Spellenberg, Spencer Stanley, Hailey Starnes, Logan Stevens, Bradley Strunk, Jazmin Summers, Spencer Sundman, Maira Tejeda Cano, Hong Thai, Halee Thomas, Ashley Tobon, Jordan Tran, Saophia Tran, Ismael Trevino, Jaemie Valdez, Roger Vargas, Isabella Vidrine, Julian Viveros, Breanna Voelske, Easton Walker, Samantha Wall, Bailey Walls, Holston Ware, Latia Washington, Austin Webb, Tamira Weeks, Brittany Welborn, Madeleine Wells, David Whitman, Ronda Williams, Eleanor Wilson, Eliphete Yacinthe,
Stony Point - Jace Burke, Lexi Healey, Casey Hickey, Christian Leonard, Kaenan Martin, Aliyah Mayberry, Michaela Norman, Cloey Stewart, Kaylen Vang, Gracie Walker
Taylorsville- Destiny Coffey
Troutman - Cynthia Amato, Mardelyth Arteaga-Garay, Edie Bartlett, Joseph Campbell, Lilian Cardenas, Keegan Carmien, Isaac Chandler, Camden Clendenin, Noah Cobb, Sofia Colon, Benjamin Cotton, Anthony Frison, Sophia Graham, Tavia Graham, Sara Herron, Jocelyn Hunter, Dlawbcaa Khang, Alannah Kirkpatrick, Danica Marr, Danielle McDermott, Emma McMullen, Parker Morrison, Angel Mozeley, Caleb Mulholland, Kenzie Paxton, Blake Ratcliff, Eli Ratcliff, Jessica Scarborough, Jessica Thompson, Riley Thompson, Zachary Vinson, Kaitlyn Wightman, Chase Williams
Turnersburg - Stephanie Elkins
Union Grove - Amy Abrego-Lopez, Maris Chase, Jackson Dellinger, Skylin Guill, Caitlin Haire, Levi Moeller, Mariela Quintanilla, Haley Rodriguez