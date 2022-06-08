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Langtree Charter Academy Class of 2022

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langtree charter.jpg

Emily Grace Antisdel

Benjamin Bradley Beall

Ella Marie Bertucci

Jordan Nicole Bonk

Nora Ann Brooks

Colin Aidan Brown

Nicholas Brian Cardaropoli

Quin Thomas Carter

Colt William Cavaleri

Coleman Jackson Chiperfield

Kayleigh Elizabeth Clark

Lariyah Monye Clark

Sean Patrick Clark

Alexander Nicholas Clayton

Emily Charlotte Cuddy

Alisea Renee Davies

Bryson Collins Dedmon

Caleb Elliott Dorroh

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