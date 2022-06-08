Langtree Charter Academy Class of 2022

Emily Grace Antisdel
Benjamin Bradley Beall
Ella Marie Bertucci
Jordan Nicole Bonk
Nora Ann Brooks
Colin Aidan Brown
Nicholas Brian Cardaropoli
Quin Thomas Carter
Colt William Cavaleri
Coleman Jackson Chiperfield
Kayleigh Elizabeth Clark
Lariyah Monye Clark
Sean Patrick Clark
Alexander Nicholas Clayton
Emily Charlotte Cuddy
Alisea Renee Davies
Bryson Collins Dedmon
Caleb Elliott Dorroh
Bailey Ryan Faircloth
People are also reading…
Joshua Ryan Gaskill
Abagail Elizabeth Grack
Travis Justin Gray
Madison Cole Greene
William Shelton Hammond
Ashton Kole Harper
Ryan Robert Hasty
Hunter Matthew Hazlett
Nakyla Michelle Heaggans
Jacob Parks Henderson
Jaxon Euan Hinds
Onshay Mahatha Huntley
Macey Elizabeth Jennings
Nathaniel Adam Jones
Logan Johnathan Keller
Madison Helen-Renea Kepley
Julia Philomena Knowles
William Thomas Koury
Christian Anthony LaBarca
Nicole Elizabeth Lafone
Adrian Lamont Lowery
Connor Edward-Aiden MacDermott
Delaney Rose Grisewood Mack
Logan McMaster Mallory
Ritvik Sai Aditya Manem
Brycen James Manns
Spencer Michael Mayhew
Kayla Elizabeth McCarty
Aniyah Monae McKinnon
Braxton Michael Miller
Matthew Ryan Minucci
Bryce Randall Mostert
Joslyn Renee Oakley
Randi Carol Olson
Emily Rebecca Owens
Tyler James Panuccio
Dayton Christopher Pifer
Rocco Anthony Powell
Mekenna Skye Powers
Zoie Elizabeth Raymer
Madison Suzanne Reber
Robert Thomas Ricciani
Brendan James Ruggiero
Ryan Boyd Russell
Dylan Thomas Saks
Alexander Michael Schuller
Gabriel Reid Sciarretta
Samir Singh Shahid
Martin Felix Silia
Avery Lynn Starnes
Lucinda Elizabeth Thompson-Valentine
Sarah Lily Threewits
Alexis Marie Toler
Khamya Dominick Turner
Ibrahim Musa Abdullah Valentine
Christina Marie Van Dyne
Adam Phililp VanDeWater
Natalie Ann Velez
Makaiyah Waugh
Avery Lynn Webster
David James Westenberg
Dayla Dessa-Ra Whitley
Christopher Williams
Clarence Williams
James Cyrus Winchester V
Nathan Robert Worsley
Nicholas Joseph Yesker
Eli Cole Zimmerman