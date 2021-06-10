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Crossroads Arts & Science Early College Class of 2021
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Crossroads Arts & Science Early College Class of 2021

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Aaliyah Marie Garcia

Samantha Gladius Keyes

Christopher Nujnplhaib Lee

Kaitlyn Nicole McPeak

Kaiya Alexandria Rankin

Tatiyana Lashay Robinson

Tyler Charles Rosaschi

Nelson Lewis Spencer

Maggie Wallace Abbott

Alyssa Marie Buoniconti

Olivia Nicole Callaway

Kasandra Elizabeth Clouatre

Jennifer Corrales Santivanez

Sarah Elisabeth Floyd

Benjamin Wellmann Franks

Mariana Juarez

Lauren Marie Koster

Grace Elizabeth Lemings

Devin O’brian Moss

Jacob Dylan Norman

Carolina Mackenzie Ortez

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Madisyn Jade Pedigo

Halle Ann Rainwater

Elizabeth Paige Schmitz

Deborah Shea Stewart

Vivien Grace Anderson

Matthew Stone Franks

Gabriel Lopez-Cruz

Maggie Mae Selman

Muskan Shakir

Brooklynne Kay Smith

Timothy Dylen Bevins

Rasheed Nasir Davidson

Cole Patrick Gibson

Tanazia Yvette Houston

Isabelle Carmon Irwin

Jasmine Yvonne Jones

Karys Meryn Privette

Kayleigh Grace Thornton

Katya Torres-Santibanez

Jujtshwmtseeb Mark Yang

Theodore Vishinu Yang

Zaajvij Austin Yang

Jessie Shannan Zacholl

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