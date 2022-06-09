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Collaborative College for Technology and Leadership (CCTL) Class of 2022

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Kyleigh Nadia Amero

Charles Marcus Beatty

Taleah Nicole Boller

Aiden Thomas Brown

Leah Tsega Brown

Jose Natanael Carrillo

Nichole Cartela-Ramirez

Logan Thomas Cartrette

Natalie Castillo

Laci Anne Chase

Alicia Christine Davidson

Henry David DiLeo

Allison Joy Eudy

Madison Mae Fox

Chloe R-Nae Gray

Hallie Robbin Harmon

Jesenia Santibanez Hernandez

Samantha Frehley Hill

Rhilynn Grace Horner

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Jason Omar Lindsey

Noah Avery Luxton

Madeline Grace McIntosh

Levi Thomas Moeller

Blan Hamlton Morrison

Perla Nunez-Tapia

DeAnna Nicole Onley

Ismael Padilla-Trevino

Emiliano De San Juan Pecina-Tristan

Kaycee Cay Pitcher

Manithong Alexis-Kady Pongxayaboury

Lillian Grace Raprager

Amy Elizabeth Romero

Anjli Patricia Romero

Logan Christopher Ronzo

Kolby Spencer Shea

Ryder David Spradley

Hailey Renee Steelman

Colton Ryan Sterling

Zachary Alexander Swett

Kaitlyn Tallman

Kennedy Brice Totherow

Karli Wilson Townsell

Gabriel Ethan Warren

Zachary Spencer White

Taylor Rose Whiteside

Evan Thomas Youssef

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